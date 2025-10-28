Calciomercato Lazio | Basic "taglia" Dele-Bashiru. E a gennaio...

Arrivato nell’estate del 2024 come un oggetto misterioso, Fisayo Dele-Bashiru rischia di chiudere a gennaio la sua avventura con la Lazio. Il centrocampista nigeriano, infatti, è stato messo fuori lista dopo l’infortunio subito nel derby e ora la sua permanenza a Formello appare sempre più in bilico. L’esplosione di Toma Basic, rilanciato da Maurizio Sarri e ormai elemento stabile nelle rotazioni biancocelesti, ha cambiato completamente gli equilibri del centrocampo. Basic ha convinto con prestazioni di sostanza e continuità, mentre Dele-Bashiru non è riuscito a emergere nelle prime uscite stagionali e l'infortunio ha ulteriormente complicato la sua situazione. Con la Coppa d’Africa alle porte — che lo terrà lontano dalla squadra per diverse settimane — Sarri non intende utilizzare l'ultimo cambio a disposizione, per reinserire ora l'ex Sheffield Wednesday in lista Serie A. Un puzzle di elementi che spinge Dele-Bashiru lontano da Formello. Sarri, come anticipato, avrà l’ultima parola sulle uscite, e il nigeriano non è riuscito a conquistare il tecnico. Troppo anarchico per il calcio sarriano.

La società biancoceleste valuta Dele-Bashiru circa 15 milioni di euro, gli agenti andranno a sondare il mercato inglese, dove il giocatore ha diversi estimatori. Al momento, quindi, Dele-Bashiru rischia davvero di salutare già nella finestra invernale, senza che in un anno e mezzo sia riuscito mai davvero a imporsi in biancoceleste. Il classe 2001, cresciuto nel City e passato poi dallo Sheffield Wednesday, potrebbe tornare in Inghilterra, dove la sua fisicità e la sua corsa si sposerebbero meglio al tipo di calcio giocato in Premier. Sarri studia i tagli, gennaio si avvicina, per operare in entrata è importante anche lavorare in uscita. Il tecnico vuole una mezzala titolare, ma per inserire un elemento a centrocampo devono partire quei giocatori che non troverebbero spazio: Belahyane e Dele-Bashiru sembrano gli indiziati principali.

