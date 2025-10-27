Calciomercato Lazio | Belahyane verso l'addio: lo cerca un club italiano...

Il destino di Reda Belahyane sembra scritto. Il centrocampista biancoceleste, arrivato con grandi aspettative nel gennaio scorso, continua a trovare pochissimo spazio nella Lazio di Maurizio Sarri, così come già accadeva lo scorso anno con Marco Baroni in panchina. Nonostante l’impegno e la disponibilità, Belahyane non è riuscito a convincere pienamente lo staff tecnico. Per caratteristiche, infatti, non si è mai inserito del tutto né come mezzala e tantomeno come regista: ruolo nel Sarri chiede tempi di gioco, ordine tattico e verticalità che il giovane francese non sembra ancora avere nel suo bagaglio. Tutto porta dunque a un addio nel mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Como è pronto a muoversi concretamente per portarlo alla corte di Cesc Fabregas, tecnico che stima molto il giocatore e che lo considera perfetto per il suo progetto tecnico. La Lazio, dal canto suo, punta a incassare per finanziare eventuali operazioni in entrata e valuta Belahyane non meno di 11-12 milioni di euro (per prelevarlo dal Verona erano stati spesi 10.3 milioni di euro)anche per segnare una plusvalenza a bilancio. L’intenzione è chiara: monetizzare la cessione di un elemento che, al momento, non rientra nei piani di Sarri. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti. Per Belahyane, dunque, si prospetta dunque una nuova avventura in Serie A, con il Como pronto a offrirgli spazio e fiducia. Per la Lazio, invece, un’operazione di equilibrio tra esigenze tecniche e finanziarie: salutare chi ha trovato poco spazio, senza rinunciare al valore economico del cartellino.

