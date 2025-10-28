Bologna, Italiano dimesso dal Sant'Orsola: le sue condizioni
Vincenzo Italiano può tornare a casa, ma soprattutto ad allenare il Bologna. Il tecnico, la scorsa settimana, è stato ricoverato al Sant'Orsola per una polmonite batterica. A darne notizia era stato il club attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali. L'ex Fiorentina è stato costretto al riposo assoluto ed è rimasto in osservazione in ospedale.
Pochi minuti fa, Sky Sport, ha comunicato le sue dimissioni. L'allenatore rossoblù tornerà a casa e potrà riprendere il suo lavoro con la squadra a partire da domani, giorno della sfida col Torino al Dall'Ara.
"Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone. Il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister", si legge nel bollettino medico.
