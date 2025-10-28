Inter, annullata la conferenza stampa di Chivu: il motivo
Un gravissimo lutto ha colpito il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez che, nella giornata di oggi, ha investito con la sua auto un uomo di 81 anni su carrozzina che purtroppo ha perso la vita.
Da una prima ricostruzione emerge che la vittima, 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica su 4 ruote, aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, così attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'auto condotta da Martinez. Non si esclude anche l'ipotesi di un malore
La squadra si è stretta intorno al portiere e la società ha deciso di annullare la conferenza stampa di mister Chivu alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma mercoledì 29 ottobre alle 20.45.
