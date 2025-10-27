MIXED ZONE | Lazio - Juve, Basic sul rinnovo: "Non ci penso. Quel che succederà..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Toma Basic, decisivo nella vittoria della Lazio contro la Juve, ha commentato la vittoria dei biancocelesti ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole:

"Sono felice. La squadra ha saputo soffrire fino all'ultimo minuto, e non solo questa partita, anche le altre. Ecco perché abbiamo vinto. Dobbiamo continuare in questo modo per avere maggior fiducia. Questa è la strada giusta".

Da fuori rosa a marcatore?

"Non è stato facile, però credevo nel mio lavoro. In ogni allenamento ho dato il massimo. Ero concentrato e credevo che sarebbe potuto accadere qualcosa di questo tipo. Sono felice ora, voglio continuare".

Parole di Sarri?

"Sì, l'ho sentito. Con i compagni iniziano gli scherzi. 'Incedibile, incedibile' (ride, ndr). Sono contento, devo sfruttare questo momento. Ascoltare queste parole è bello ma non finisce qui".

Rinnovo?

"Queste cose le lascio perdere, non ci voglio pensare ora. La prossima partita è fondamentale per noi. Quel che succederà con me, in questo momento, non interessa".

Dedica per il gol?

"Sì, alla famiglia, a tutti i miei amici".