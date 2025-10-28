Juve, De Paola: "Ennesima rivoluzione. La partita contro la Lazio..."

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato della situazione in casa Juventus dopo la sconfitta in casa della Lazio e l'esonero di Tudor. Ecco di seguito le sue parole:

"Quella contro la Lazio è stata la partita che ha definitivamente confermato ciò che abbiamo detto tante volte. Questa è una società senza capo né coda e le scelte sono state penalizzanti per la squadra. e resta da capire che cosa vogliono fare con questa Juventus. Detto ciò c'è anche uno spogliatoio che non è governabile e non è adeguato alle aspettative".

"Molti giocatori sono diventati dei mezzi giocatori e oltre ad Yildiz e Bremer non c'è nulla. A questo punto sfido qualsiasi allenatore a lavorare in una situazione del genere. Ci sono una serie di individualità che non hanno un minimo di coesione. Forse Giuntoli avrebbe meritato ancora un anno in più, magari accostato da un amministratore delegato che potesse controllarlo. Invece l'anno prossimo ci troveremo di fronte all'ennesima rivoluzione".