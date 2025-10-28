Roma, Totti: "A un mio ritorno non penso". E sullo scudetto...
28.10.2025 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
A margine di un evento per Amaro Montenegro a Milano l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche di un suo possibile ritorno in giallorosso.
“Non lo so, ci sarà tempo… Se ci penso ancora? No, adesso no. Penso che la Roma possa fare bene e tornare in Champions il prima possibile”.
“Scudetto? Milan e Napoli sono un po' più avanti rispetto all'Inter. Ma sono queste tre che se lo giocheranno fino alla fine".
