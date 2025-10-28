Il Napoli e gli infortuni, Oriali fa il punto su De Bruyne e Lukaku: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce. L'intervista nel pre-gara è stata l'occasione giusta per parlare anche delle condizioni di De Bruyne, che domani si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo la lesione riportata contro l'Inter. Ecco le sue parole:

Vi hanno dato tempi di recupero più definiti per De Bruyne?

“Non sappiamo ancora nulla, anche perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. Purtroppo si parla sempre di 3 o 4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito molto bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano a tutti, anche sotto l'aspetto dell'esperienza".

"Rientra comunque in settimana Lukaku, ogni tanto ci dimentichiamo che anche lui si è fatto male ancora prima dell'inizio del campionato e non lo abbiamo mai visto ma speriamo di recuperarlo presto. Non sto qui ad elencare tutti gli infortuni avuti, ma siamo riusciti sempre a a sopperirvi e cercheremo di farlo anche con questa molto pesante".