Juve, non solo Spalletti: un altro nome in pole per sostituire Tudor
28.10.2025 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono ore cruciali quelle che si stanno vivendo in casa Juventus all’indomani dell’esonero di Igor Tudor dopo il ko subito per mano della Lazio all’Olimpico.
Secondo quanto riportato da Sky Sport il summit tra Damien Comolli e Luciano Spalletti si sarebbe concluso da alcuni minuti.
Spalletti non è però il solo ad essere stato avvicinato dai bianconeri visto che il dt della Juve Modesto nelle ultime ore ha incontrato anche l’ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Non risulta al momento nessun approfondimento invece con Roberto Mancini.
