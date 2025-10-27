WOMEN | Milan - Lazio, quando e dove seguire il match
27.10.2025 22:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Sta per tornare la Serie A Femminile, dopo la sosta per le Nazionali. La Lazio Women, reduce dalla sconfitta per 0-1 contro la Juve al Fersini, ripartirà da un altro big match: affronterà il Milan in trasferta. La gara è in programma sabato 1° novembre e sarà valida per la quarta giornata di campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 15.
La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
