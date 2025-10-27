Lazio, Sarri sul mancato rosso a McKennie: "Ho provato una forte incazzatura"
27.10.2025 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria contro la Juventus, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Oltre ad analizzare la prestazione della sua squadra, il tecnico della Lazio ha parlato anche di un episodio arbitrale che ha fatto tanto discutere.
Nel secondo tempo, infatti, manca il secondo giallo a McKennie, che sarebbe stato espulso lasciando i bianconeri in dieci. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Mancato rosso a McKennie? Ho provato una forte sensazione di incazzatura. A noi dalla panchina sembrava un giallo scritto, ci siamo rimasti male. L'arbitro e il quarto uomo ci hanno cercato di spiegare con molta calma, ma per noi era inspiegabile".