Formula 1 | Ferrari campione del mondo 2008: ha inizio il processo
28.10.2025 18:16 di Giovanni Parterioli
© foto di Wikipedia
La notizie f1 formula 1 in questo periodo di concentrano non solo sugli aspetti sportivi, vedi quanto è accaduto in Messico con la nuova leadership di Lando Norris, il 2° posto di una rediviva Ferrari e Max a -36 dalla vetta. Ci sono infatti anche aspetti extra F1 che vanno seguiti con interesse. Oggi si aprono le porte del Tribunale per un Maxi-Processo. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI E IL MONDIALE 2008 <<<