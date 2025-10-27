Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri non lo avevo mai visto così. Questa vittoria..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro la Juventus all'ottava giornata di Serie A.

"Un Sarri così non lo avevo mai visto, e questo è bellissimo. La vittoria di ieri ha un peso importante, era quello di cui aveva bisogno e meritava tutto l’ambiente Lazio. Questa vittoria non mette un punto a tutto ció che è accaduto, ma sicuramente puó aiutare per il futuro. Isaksen ha sorpreso anche lo staff tecnico, aveva giocato bene gli ultimi due spezzoni di gara, ma ieri sembrava essere tornato quello di inizio 2025. Vecino ha tempi di recupero piuttosto lunghi, anche a Bergamo era entrato bene, ieri su ogni palla alta nella nostra area di rigore c’era lui. Nell’anno hai fatto tante prove per la mezz’ala sinistra, Dele-Bashiru non ha fatto bene, Belahayane idem e Vecino è tornato da poco, la sicurezza ora è Basic".

BASIC -"Basic l’ho visto in costante crescita, aveva giocato bene e in modo ordinato contro Genoa e Torino, fa un’ottima partita contro l’Atalanta e ieri è uno dei migliori in campo. Bisogna citare anche Provedel, l’anno scorso non è andato bene e giustamente aveva perso il posto, ieri se devo scegliere un protagonista direi proprio Provedel. Hai fatto otto punti nelle ultime quattro gare, tra l’altro le sfide in cui eri in piena emergenza, il trend che sta vivendo la Lazio è assolutamente positivo".