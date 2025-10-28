Lazio, Gabriele Paparelli e il messaggio della figlia Giulia: “Vuole ringraziare…” - VIDEO
28.10.2025 16:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Vincenzo Paparelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il figlio Gabriele. Nel corso del suo intervento ha raccontato un retroscena sulla figlia Giulia, anche lei tifosa laziale, e del suo rapporto con la bandiera di Vincenzo Paparelli che, ogni domenica, viene sventolata in Curva Nord.
“Voleva ringraziare chi aveva fatto la bandiera di nonno Vincenzo. Lei va molto spesso allo stadio con il nonno materno e va in Tevere. Mi dice che ogni volta che va allo stadio sta con i suoi nonni”.