FORMELLO - Lazio, Marusic e Zaccagni migliorano: Sarri riflette

FORMELLO - Doppia seduta e qualche spiraglio positivo in vista di domenica. Marusic e Zaccagni hanno lavorato sul campo e provano a entrare nella lista dei convocati per la trasferta con l'Atalanta. Stanno migliorando le loro condizioni. Mancano ancora due sedute alla partenza per Bergamo, quella di domani pomeriggio e di sabato mattina. Le sensazioni delle sgambate svolte porteranno a una decisione sui possibili recuperi per la prossima giornata. Zaccagni è fuori dalla vigilia di Lazio-Torino per un problema muscolare, sta provando ad anticipare i tempi, le riflessioni rimangono aperte: non si possono rischiare ricadute e in vista c'è anche il big match con la Juventus.

Marusic, al contrario, si era fermato a Marassi per una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Dovrebbe farcela, ma anche in questo Sarri deve tenere in considerazione la gestione dei calciatori acciaccati o appena ritrovati. A destra potrebbe comunque toccare a Lazzari, l'unico terzino rimasto a Formello durante la sosta. Dia è un altro di quelli non al meglio. Si è allenato coi compagni negli ultimi due giorni, la settimana scorsa non aveva risposto alla convocazione della Nazionale per i soliti fastidi alla caviglia. Lo tormentano da un anno. Il suo rientro è fondamentale visto lo stop di Castellanos, finito ko per una lesione di secondo grado. Ne avrà per almeno 45 giorni.

Davanti, quindi, il senegalese oppure uno tra Pedro e Noslin (sarebbe in vantaggio lo spagnolo) nel caso in cui l'ex Salernitana non dovesse farcela. L'olandese, tra l'altro, oggi ha avuto un piccolo incidente a un dito di una mano con un bilanciere. Dubbi sugli uomini, dubbi pure sul modulo: il tecnico deve decidere se proseguire con il 4-2-3-1 (4-4-2 in questo caso, con Basic largo a sinistra e Pedro dietro Dia) oppure tornare al 4-3-3 con Guendouzi e il croato ai lati di Basic. Ok Vecino, viaggia verso la prima convocazione stagionale. Probabile nuovo invece per forfait Pellegrini, anche oggi a parte per il trauma contusivo-distorsivo rimediato a Genova. Gli altri out sono Rovella, Gigot e Dele-Bashiru (fuori per altri dieci giorni, tornerà per la gara contro la Juventus e poi si deciderà sul suo rientro in lista).

