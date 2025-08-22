Lazio, De Paola sicuro: "Lotito ringrazia tutti i tifosi, ma senza Sarri..."

Un risultato storico. La campagna abbonamenti della Lazio si è chiusa con 29.163 tessere vendute, il secondo dato più alto dell'era Lotito. Su questo si è espresso ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola, che crede che questo numero sia soprattutto frutto del ritorno di Maurizio Sarri in panchina. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “È incredibile che la Lazio abbia fatto 29 mila abbonati e chiaramente Lotito ha ringraziato tutti. Se non ci fosse San Maurizio Sarri non si spiegherebbe tutto ciò, nasce tutto dalle aspettative su Sarri e vedremo come risponderà la Lazio a Como”.

