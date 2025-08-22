Fognini, dopo l'addio al tennis ecco Ballando con le Stelle: l'annuncio social

Dopo l’addio al tennis Fabio Fognini è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e a mettersi alla prova in qualcosa per lui davvero inedito. L’ex tennista è infatti un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > FOGNINI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.