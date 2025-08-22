Atalanta | "Un'altra ca**ata non verrà giustificata": il messaggio per Lookman

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

"La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata". Recitava così uno striscione affisso dai tifosi dell'Atalanta nella notte fuori dal centro sportivo Bortolotti a Zingonia, indirizzato ad Ademola Lookman, dopo le note vicende delle ultime settimane che hanno visto il giocatore non presentarsi agli allenamenti per 15 giorni. Il tifo organizzato del club bergamasco ha voluto quindi mandare un messaggio chiaro al nigeriano, tornato ad allenarsi all'inizio di questa settimana, ma non con il resto del gruppo, per decisione dell'Atalanta. Segnale comunque di apertura a ricucire il rapporto, con l'avvertimento che sarà l'ultima volta che i sostenitori della Curva Nord atalantina chiuderanno un occhio di fronte a comportamenti fuori dalle regole da parte del calciatore.

I fatti.

Lookman poco meno di un mese fa aveva forzato la mano con il suo attuale club per un suo trasferimento all'Inter, che però non si è concretizzato, visto il rifiuto da parte della Dea all'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus presentata dai vice campioni d'Italia, e il cambio di strategia della stessa Inter che ha virato sull'acquisto di un centrocampista.

La decisione dell'Atalanta.

Dopo il rientro a Bergamo dello stesso Lookman, come anticipato, l'Atalanta ha deciso di far allenare l'attaccante individualmente fino al prossimo 2 settembre, insieme a un preparatore atletico messo a disposizione dal club, e nei prossimi giorni lo stesso calciatore verrà multato e sanzionato per i 15 giorni di assenza ingiustificata e la mancanza di comunicazione di ogni tipo. In nessun caso Lookman scenderà in campo nelle prime due giornate di campionato, in attesa comunque di possibili sviluppi di mercato che potrebbero arrivare nel prossimi 10 giorni.

