Caso Lookman | Allenamenti "solitari" e sanzione in arrivo: la decisione dell'Atalanta

Ademola Lookman è rientrato oggi a Zingonia dopo 15 giorni di assenza e ha ripreso gli allenamenti, non in gruppo, dopo i fatti accaduti nelle ultime settimane e il mancato trasferimento all'Inter. L'Atalanta, in tutto questo, dopo essersi presa il tempo necessario per valutare, ha comunicato al giocatore quelli che saranno i prossimi passaggi per un possibile reintegro in gruppo. Al netto del mercato, dove come sappiamo tutti molto bene le cose possono cambiare da un momento all'altro, la società ha deciso che il nigeriano continuerà ad allenarsi individualmente all'interno del centro sportivo Bortolotti con un preparatore atletico del club che si dedicherà a lui, in modo che possa riatletizzarsi dopo un mese di stop, fino al 2 settembre, giorno dopo la fine del calciomercato estivo.

Multa in arrivo.

In nessun caso il giocatore scenderà in campo dunque nelle prime due giornate di campionato, vista la presa di posizione della società, che ha inoltre deciso che Lookman sarà multato e sanzionato per i 15 giorni di assenza ingiustificata e la mancanza di comunicazione di ogni tipo. L'attaccante non ha infatti fornito spiegazioni al club per la sua decisione di non presentarsi a Zingonia poco più di due settimane fa e per questo motivo, nonostante il suo ritorno di oggi, dovrà pagare una multa.

Il rispetto delle regole.

Nel periodo nel quale si allenerà da solo a Zingonia Lookman dovrà tenere un comportamento logicamente ligio alle regole e dovrà rispettare la decisione del club, riconquistandosi l'Atalanta per poi essere reintegrato in gruppo a partire da dopo la prima sosta della stagione in Serie A. Come detto, tutto al netto del mercato, le cui vie sono infinite, con la Dea che, qualora dovesse arrivare un'offerta da parte di un altro club nel corso delle prossime settimane, come sempre, sarà pronta ad ascoltarla.

