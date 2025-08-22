Lazio, Zaccagni verso il Como: "Abbiamo lavorato forte, possiamo fare punti"

In vista dell'esordio della Lazio in campionato, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, ai quali ha rivelato le sue sensazioni sulla gara contro il Como. Queste le sue parole: "Siamo contenti che rinizi il campionato, siamo contenti anche del lavoro svolto durante questo ritiro. Abbiamo lavorato molto forte, in modo serio e siamo contenti del mister, di tutto lo staff e siamo pronti per iniziare".

"Il Como è una squadra in costruzione, è una società che ha speso tanti soldi nelle ultime due sessioni di mercato. Si sta formando, vuole dire la sua, molto organizzata, però noi abbiamo tutte le carte in regola per prendere punti".

