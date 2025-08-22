Allegri: "Il mio Milan da Scudetto? Napoli favorito". Poi cita anche la Lazio

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Milan è da considerarsi tra le favorite per la vittoria dello scudetto? Nella prima conferenza stampa del campionato, Massimiliano Allegri risponde così: "Favoriti o non favoriti... Poi c'è un lotto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi".

L'allenatore ha continuato: "Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi”.

