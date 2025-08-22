Inter, Dumfries: "Scudetto? I favoriti siamo noi. Chivu mi ha impressionato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, Denzel Dumfries si è proiettato alla stagione ormai imminente, parlando della corsa scudetto e spendendo qualche parola sul nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Queste le sue dichiarazioni: "Campionato? Siamo noi i favoriti, perché siamo una grande squadra. L’anno scorso abbiamo sprecato qualche occasione di troppo, ma abbiamo imparato. Ora dobbiamo dimostrare la nostra forza e usare la fame per arrivare allo scudetto".

"Lavoriamo di più rispetto a prima, le sedute sono più lunghe. È presto per fare paragoni con Inzaghi, ma sono rimasto impressionato: è vicino ai giocatori e parla molto al gruppo, una cosa che adoro. Non vedo l’ora di lavorare con lui, è giovane e talentuoso".

