Lazio, Zaccagni: "Sarri? Tutti contenti del suo ritorno. Tra poco vedremo..."

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato anche del ritono di Sarri e delle sue sensazioni riguardo il processo di adattamento degli ultimi arrivati ai suoi principi di gioco: "In molti l’avevamo già avuto, però penso che anche per i nuovi sia stato un percorso d’inserimento molto veloce. Da subito hanno appreso le idee del mister, di questo siamo tutti molti contenti. Sicuramente tra poco vedremo un bel lavoro da parte dei “nuovi”.

