WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Non siamo più la 'Cenerentola' della situazione, ora..."

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

Giornata di vigilia in casa Lazio, le biancocelesti domani affronteranno il Napoli nella prima giornata della Serie A Women's Cup. Per raccontare le sensazioni della squadra e per fare il punto sul lavoro svolto finora, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato il mister. Le parole di Grassadonia: "Siamo in continuo lavoro, una squadra che si è rinnovata abbastanza e ha intrapreso un percorso nuovo. Ci sono tante straniere e va dato loro il tempo di integrarsi e capire la metodologia di lavoro, al di là dei moduli noi lavoriamo tanto sui principi e quindi è stato un mese intenso. Siamo ancora in fase di lavoro che sarà lungo, ma c’è grande predisposizione da parte delle ragazze”.

WOMEN’S CUP - "Conta tanto, per noi contano anche le amichevoli. Non esistono partite leggere, servono per crescere e c’è da lavorare tanto. Dobbiamo alzare l’asticella, non saremo più la “cenerentola” e sappiamo che le squadre ci affrontano con grande rispetto ma non che prima non lo avessero. Magari si aspettavano che fossimo la neopromossa, ma non è più così. Ora le ragazze hanno conquistato la stima di tutti e quest’anno dobbiamo alzare il livello di concentrazione e di malizia che è mancata lo scorso anno”.

NAPOLI - “Eravamo appena all’inizio di un percorso, mancavano le Nazionali. Abbiamo perso, ce lo ricordiamo. Affrontiamo una squadra che si è rinnovata e si è rinforzata, dobbiamo ricordarci di quella partita ma soprattutto crescere dal punto di vista della prestazione e della qualità”.

POTENZIALITÀ - “La Lazio deve convivere con le pressioni, la società ha investito tanto e ci ha dato la possibilità di crescere. Il campo sarà il giudice, ma ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di meglio rispetto lo scorso anno. Le pressioni è giusto che ci siano, ma la Lazio deve avere la personalità per gestirle e alzare il livello della squadra”.

