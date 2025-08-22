Bologna, Italiano esalta Immobile: "Ha la fame di un ventenne. Sono sicuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida contro la Roma il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi toccati, ha parlato anche della condizione di Ciro Immobile.

"L'ho visto con grande entusiasmo. Ha grande ritmo e intensità: ha i dati di un ventenne. Io non ne faccio una questione di età e quindi con me casca bene. Continua a fare movimenti che gli hanno permesso di essere il bomber che è stato in tutti questi anni. L'ho visto affamato, mi auguro che sia ancora letale sotto porta. L'ho trovato benissimo e sono felice di averlo a disposizione. Parla molto con i giovani, soprattutto con Castro e se Santi avrà l'intelligenza di apprendere i suoi insegnamenti crescerà moltissimo. Ciro farà molti gol perché ha la voglia di un ragazzino", queste le sue parole.

