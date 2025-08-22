Bonanni spiega: "La Lazio può far bene. Mi aspetto più gol dal Taty e..."

Ci siamo. Manca sempre meno all'inizio del campionato. La Lazio, quest'anno senza coppe e con il mercato in entrata bloccato, affronterà in trasferta il Como di Fabregas. A questo proposito, sulla stagione dei biancocelesti di Sarri si è espresso ai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La Lazio per come sta messa con un impegno a settimana può far bene. Ha qualità, a centrocampo ha più fisicità nelle mezzali e Dele-Bashiru con Sarri può far bene e crescere. Mi aspetto qualche gol in più da Castellanos, mentre gli unici dubbi che vedo sono in porta tra Provedel e Mandas e a destra con Cancellieri che si giocherà il posto con Isaksen".

