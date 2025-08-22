Lazio, la lista Serie A per la gara contro il Como: due assenti

22.08.2025 18:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per la prima giornata di Serie A contro il Como. Assenti nell'elenco solamente Isaksen e Gigot. Si tratta solamente di un elenco provvisorio, che potrà essere cambiato fino alla fine del mercato. Dopo di che dovrà essere annunciata la lista ufficiale da parte della società. Di seguito tutti i nomi.

"La S.S. Lazio comunica la lista dei calciatori disponibili, trasmessa alla Lega Serie A, per la gara Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30.

Basic

Cancellieri

Castellanos

Cataldi

Dele-Bashiru

Dia

Furlanetto

Gila

Guendouzi

Hysaj

Lazzari

Mandas

Marusic

Noslin

Patric

Pedro

Pellegrini

Nuno Tavares

Vecino

Provedel

Romagnoli

Rovella

Zaccagni

Alla lista over con i nomi citati, si aggiungono anche i calciatori under Belahyane e Provstgaard".