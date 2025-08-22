Caso Rabiot, pesanti accuse della madre: "Greenwood ha picchiato la moglie, ma..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

A Marsiglia non accenna a placarsi il caso che ha coinvolto Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. I due, dopo una furiosa lite nello spogliatoio avuta al termine della prima giornata di campionato persa contro il Rennes, sono stati esclusi dalla squadra e messi sul mercato, con il ds del club francese vecchia conoscenza della Serie A Medhi Benatia che ha dichiarato di non aver mai visto nella del genere in 17-18 anni di carriera come quello successo negli spogliatoio del Roazhon Park.

E oggi sono emerse delle dichiarazioni pesantissime fatte da Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista francese, fatte a La Provence, che potrebbero avere serie conseguenze. "Quando Greenwood firmò dopo aver picchiato la moglie, De Zerbi disse che gli si poteva dare una seconda possibilità", ha ricordato la donna al quotidiano. "Sono d'accordo nel dare una seconda possibilità alle persone, ma è solo mio figlio a non averne una seconda?"

Veronique Rabiot ha poi contestato il termine "violenza inaudita" utilizzato dal presidente Pablo Longoria, sottolineando che non ci sono stati feriti nell'incidente. "Voglio chiedere loro di mostrarci il filmato", ha infine commentato la madre del nazionale francese. "Mi chiedo ancora come si possa trattare Adrien in questo modo, quando conosciamo tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare all'OM. Maltrattarlo in questo modo dopo tutto quello che ha fatto la scorsa stagione è insopportabile".

