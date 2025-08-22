Polonara oltre la malattia, torna alla Dinamo Sassari: "Felice di essere a casa"
Achille Polonara è un nuovo giocatore della Dinamo Banco di Sardegna. L’intesa è stata ufficializzata dal club ed entrerà in vigore non appena le condizioni del giocatore, in lotta contro la leucemia, lo permetteranno... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > POLONARA <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.