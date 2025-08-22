Lazio, Zaccagni: "Mercato bloccato? Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Sarri ci ha detto..."

Tra i vari temi toccati durante l'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni si è soffermato anche sul blocco del mercato, rivelando come la squadra abbia reagito e quali siano state le indicazioni di Sarri a riguardo.

"Noi abbiamo avuto questo problema del mercato bloccato, e il mister ci ha detto di prendere tutto questo come una sfida. Penso che lo spogliatoio l’abbia capito dal primo giorno. Abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno, lavoriamo tutti quanti senza che magari arriva un nuovo innesto. Siamo tutti centrati verso lo stesso obiettivo".

