Lazio - Verona, la Nord annuncia il corteo: tutti i dettagli - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel comunicato della Nord in risposta a quello di ieri della società, è stato annunciato anche un corteo in occasione della prima partita casalinga della Lazio, quella in programma il 30 agosto contro il Verona.

"In occasione della prima partita casalinga della nostra (e non sua) amata Lazio, ci ritroveremo nella Piazza di Ponte Milvio per partire alle ore 19:30 tutti insieme in corteo verso lo stadio olimpico. Chi ha a cuore la Lazio e le sue sorti deve far sentire il proprio dissenso, la partecipazione di tutti è essenziale. Dimostriamo che i silenziosi stanno a casa e che alla Lazio ci pensano i laziali!", si legge nel post, condiviso sui profili ufficiali del tifo organizzato biancoceleste.

