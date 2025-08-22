Roma, Gasperini verso l'esordio: "Sarà straordinario. C'è tanta passione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20:45 di domani, sabato 23 agosto, la Roma farà il proprio debutto in campionato contro il Bologna, in quella che sarà la prima sfida con gasperini in panchina. Alla vigilia del match, il nuovo tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa, rivelando le proprie sensazioni in vista dell'esordio.

"Ho letto che domani sarà la mia seicentesima partita, non guardo molto le statistiche. Niente di meglio di realizzarla domani, con uno stadio pieno di gente. Sarà straordinario. La squadra arriva con voglia di fare, c'è tanta passione e tanta gente. Giochiamo contro una squadra delle migliori del campionato. Sarà una bella prima gara".

"Devo dire che abbiamo lavorato bene, è stato un buon mese e mezzo. Abbiamo fatto tanto, gli altri sono arrivati un po' a singhiozzo.. poi c'è stato lo stallo. Tutti vorrebbero la squadra definitiva subito, ma è un'utopia ormai. Avevo fatto dei propositi, ma poi la realizzazione è difficile e ha dei tempi diversi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.