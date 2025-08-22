Lazio, Piscedda sicuro: "Gila è peggiorato! E a Como punto su Rovella..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Massimo Piscedda, che ha espresso il suo pensiero su Como - Lazio e su alcuni temi legati alle scelte di formazione di Sarri. Di seguito le sue parole.

“Il Como segna e subisce tanto, è una squadra che vuole imporsi nel calcio italiano ‘spagnoleggiando’. Deve un po’ modificarsi per evitare le contromosse degli avversari. La Serie A è tra i campionati più tattici, ti studia e ti colpisce. Il Como è una buonissima squadra, ma credo che si modificherà. Il Como ha fatto acquisti molto buoni, soprattutto in prospettiva. Quest’anno si è rafforzato, vedremo come andrà a finire. È una buonissima squadra, ha un grande futuro. Ma deve riconfermarsi”.

"Domenica gli devi dare l’opportunità di fargli fare la partita e poi essere attentissimo in campo aperto. La Lazio lì è molto temibile. Non bisognerà aspettarli tutta la gara. L’allenatore bravo è quello che vede le situazioni e fa le mosse più opportune”.

“Cataldi o Rovella? A Como partirei con Rovella per non bocciarlo. La prima di questo campionato se l’è guadagnata lo scorso anno. Anche Cataldi è un buon giocatore, ma credo che Rovella debba partire dall’inizio. Sono diversi, ma cambia poco. Credo che Sarri dovrebbe modificare un po’ Rovella chiedendogli di rischiare di più, magari con qualche verticalizzazione”.

“Gila? Per me è peggiorato, lo scorso anno, soprattutto nel girone di ritorno, non mi è piaciuto. Ha fatto degli errori che non sono da lui. È uno dei più bravi difensori che abbiamo in Italia. Forse pensa di essere Sergio Ramos (ride, ndr.). Per marcatura, attenzione e forza fisica è completo, ma tante volte non ha umiltà. Provstgaard? Lo devo ancora giudicare...".

"Portieri? Credo che Sarri penda più per Provedel. L'importante è averne due bravi che facciano una concorrenza leale e che siano sempre pronti uno sull'altro. Mandas l'anno scorso ha fatto un buon campionato; Provedel è calato. Nella lotta tra due ogni allenamento uno cerca di superare l'altro, ma non sono nemici, sono amici e colleghi. Non bisogna forzare questo dualismo".

"L'attacco? Metterei in campo sia Dia che Castellanos. Tutti e due possono mandare la squadra in ripartenza. Sono utili entrambi, credo che Sarri li alternerà. Non li vedo insieme a giocare in coppia".

