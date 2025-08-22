Orlando: "La Lazio rischia contro il Como. Le esigenze della piazza..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio aprirà il suo campionato contro il Como al Sinigaglia. Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando si è espresso proprio sulla gara che affronterà la squadra di Sarri, mettendola a paragone con la partita della Roma in casa contro il Bologna. Queste le sue parole in merito: “Sicuramente la Lazio rischia di più della Roma, perché il Como si è rinforzato. Dovrà dare continuità a quanto fatto nella seconda parte del campionato, ma l’ambiente è tranquillo e sereno. Non hanno l’obbligo di vincere per forza, al contrario di quello che esige la piazza di Roma. Io credo che il Como andrà a migliorarsi, magari con qualche problemino in difesa e dovevano fare qualcosa in più dietro, ma credo che la Lazio rischi più della Roma”.

