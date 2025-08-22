Torino, ecco il regista per Baroni: in arrivo Asllani dall'Inter
Kristjan Asllani è virtualmente di fatto un nuovo giocatore del Torino di Baroni. Il centrocampista metterà la firma su un contratto triennale, dopo l'eventuale riscatto, con ingaggio a salire fino a circa 2 milioni di euro, che lo legherà al club di Urbano Cairo, mentre all'Inter andranno 1,5 milioni di euro per il prestito e 12 per l'obbligo condizionato. In caso di riscatto l'Inter, inoltre, incasserà il 20% sull'eventuale successiva rivendita da parte del Toro. L'ex tecnico della Lazio ha quindi il suo nuovo regista a centrocampo.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.