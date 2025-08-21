Como - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, a dirigere la partita tra Como e Lazio, in programma il 24 agosto alle ore 18.30, presso lo Stadio Sinigaglia, e valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Aurieliano e Chiffi. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Manganiello;

Assistenti: Meli e Alassio;

IV Uomo: Turrini;

Var: Aureliano;

A.Var : Chiffi.

I PRECEDENTI TRA MANGANIELLO E LA LAZIO - Il fischietto di Pinerolo ha un ottimo bilancio con i biancocelesti. In dodici incroci complessivi, infatti, i capitolini hanno ottenuto 10 vittorie e solo 2 sconfitte. Nella passata stagione Manganiello ha diretto i successi della Lazio contro Lecce, Cagliari e Milan (fischiando due rigori in favore in tre partite). Per lui si tratta della prima volta in una sfida tra Lazio e Como.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 20/8