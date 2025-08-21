Calciomercato Lazio | Gigot aspetta solo di andare via: fissato il prezzo

RASSEGNA STAMPA - Taglio in lista e in rosa. È ormai fuori dal progetto tecnico della Lazio, Samuel Gigot. Dopo solo un anno nella Capitale (era arrivato l'anno scorso per sostituire Casale), il francese aspetta solo di andare via. Da tempo non si allena con il resto della squadra per problemi alla schiena, che l'hanno costretto a saltare tutte le amichevoli del precampionato.

Ora sarà uno dei due che finiranno fuori dalla lista per la Serie A. La società, inoltre, sta provando ancora a piazzarlo: si valutano opzioni in Francia, l'ideale sarebbe recuperare l'intera cifra di 4 milioni che è stata spesa lo scorso anno per acquistarlo. La Lazio non può permettersi una minusvalenza. In questo discorso, però, pesa tanto il suo ingaggio da 1,8 milioni di euro. Si attendono proposte.

Pubblicato il 20/8