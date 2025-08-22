Lazio, Abbate spiega: “La società ha deciso di non far parlare Sarri”
RASSEGNA STAMPA - Microfono spento. Andranno via nel silenzio i giorni antecedenti all’esordio in campionato della Lazio. Non ci sarà la conferenza stampa pre-Como di Maurizio Sarri, che le ultime dichiarazioni le ha rilasciate praticamente un mese fa nella sua presentazione ufficiale a Formello. In mezzo c'è stato tutto il precampionato della squadra.
Sulla questione sono arrivate delucidazioni nell'edizione odierna de Il Messaggero: “Prosegue la chiusura della società, che decide addirittura di non far sentire la viva voce del tecnico alla vigilia dell'esordio di questo campionato”, si legge. “Niente conferenza stampa, non è una scelta di Mau”, la conclusione.
A spiegare la situazione nello specifico è poi intervenuto in collegamento a Radio Laziale il giornalista dello stesso quotidiano Alberto Abbate: “Pensavo potesse essere una decisione di Sarri, anche scaramantica, di non rilasciare dichiarazioni alla prima. Poi però ho scoperto che non è stata affatto una sua scelta, ma che è stata la società a decidere di non farlo parlare. Poi magari un giorno ci spiegheranno il motivo”, ha detto.
