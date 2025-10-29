La Lazio prova la scalata: da Marassi la risalita, ora Pisa e Cagliari per confermarsi
RASSEGNA STAMPA - "Ora la Lazio deve spiccare il volo", si legge su Il Corriere dello Sport. Il peggio sembra alle spalle soprattutto dopo aver superato Atalanta e Juventus: i due big match spaventavano tutti, visti anche i tanti infortuni delle ultime settimane. I risultati però (un pareggio e una vittoria) hanno ridato fiducia al gruppo biancoceleste e riportato un po' d'entusiasmo nell'ambiente.
Ora l'infermeria continua a preoccupare, ma il calendario consente di ragionare con ottimismo, come scrive lo stesso quotidiano. Prima la gara di giovedì contro il Pisa, poi il monday-night contro il Cagliari. Due appuntamenti che non si possono sbagliare: guai a sottovalutare le avversarie, come Sarri sta ripetendo alla squadra.
Sulla carta c'è la possibilità di portare a casa due vittorie che consentirebbero alla Lazio di rialzarsi definitivamente e affrontare con ambizione la partita di San Siro contro l'Inter. Da Marassi, un mese fa, è iniziata la risalita: 8 punti tra Genoa, Torino, Atalanta e Juventus, con tre clean sheet su quattro. Tra una settimana, se il trend dovesse essere ancora così positivo, la classifica potrebbe essere ancora più invitante.