Lazio, Rovella le prova tutte per superare la pubalgia. E l'operazione...

RASSEGNA STAMPA - Rovella le prova tutte. Niente operazione, vuole superare la pubalgia con la terapia conservativa e cure personalizzate. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società e lo staff tecnico avrebbero preferito l'intervento, ma la sua scelta è stata diversa. Non è escluso che possa comunque essere necessario finire sotto i ferri, allungando ancora di più il suo tempo di recupero.

Il centrocampista della Lazio ci ha ragionato tanto e alla fine ha preferito portare avanti un percorso ad hoc per rientrare il prima possibile. Nell'ultima settimana ci sono stati dei miglioramenti importanti, tanto che in alcuni momenti si è ipotizzato addirittura un rientro contro l'Inter, il 9 novembre, a San Siro.

Ma sarebbe un grande azzardo, si vedrà più avanti. Intanto Rovella sta proseguendo il suo protocollo: questa settimana è andato a Torino a curarsi da un suo medico di fiducia, in accordo con lo staff medico biancoceleste. Ora, come scrive lo stesso quotidiano, andrà avanti 'a distanza' con fisioterapia, piscina e sedute posturali. Sarri lo aspetta.