Calciomercato Lazio | Atangana, la Roma fiuta il colpo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Atangana è stato uno dei nomi più vicini a vestire biancoceleste lo scorso gennaio. Baroni voleva un centrocampista, Casadei era l'obiettivo principale, ma poi arrivò Belahyane. Atangana era sullo sfondo, ma poi non se ne fece più nulla. Adesso però può arrivare lo stesso in Serie A, proprio nella Capitale, ma sulla sponda opposta del Tevere. Infatti, stando a quanto riportato da Il Messaggero, il classe 2005 sarebbe il nome nuovo per il centrocampo della Roma di Gasperini. Per il momento nulla di approfondito, ma è una situazione che va monitorata.

