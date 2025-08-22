Manna, non c'è pace per il ds del Napoli: patente ritirata dopo la festa di Conte

TUTTOmercatoWEB.com

Un periodo decisamente negativo quello che sta vivendo il ds del Napoli Giovanni Manna. Solo qualche giorno fa il direttore sportivo si è gravemente infortunato al tendine d’Achille mentre faceva footing ed è stato prontamente operato... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > MANNA <

