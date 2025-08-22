Como, Fabregas punta la Lazio: tutte le novità di formazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cesc Fabregas si prepara all’esordio contro la Lazio ed è pronto a lanciare dal primo minuto Assane Diao visto l’infortunio di Jayden Addai durante la sfida di Coppa Italia contro il Südtirol. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il senegalese agirà come vertice alto a sinistra in attesa di capire chi tra Moreno e Valle si posiziona invece sulla corsi sinistra del campo.

L’esame contro i biancocelesti sarà un banco di prova importante per il Como che è il quarto club, dopo Juve, Milan e Napoli, ad aver speso di più in questa sessione di mercato

100 i milioni messi sul piatto dalla famiglia Hartono che ha ancora degli obiettivi concreti soprattutto per puntellare la difesa. Il primo profilo attenzionato è quello di Aymeric Laporte, ora all’Al-Nassr, e il secondo è quello di Filip Stankovic, portiere del Venezia.

