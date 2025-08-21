PRIMAVERA | Lazio, verso la trasferta a Cagliari: Punzi in cerca del primo successo
Dopo aver iniziato la stagione con un'amara sconfitta per 1-2 contro il Genoa al Fersini, la Lazio Primavera si prepara a giocare la prima trasferta del suo campionato contro il Cagliari. Orfana di Pinelli, operatosi al naso dopo uno scontro di gioco avvenuto nel match contro i rossoblù, la squadra di Punzi proverà a conquistare i primi punti del proprio campionato contro la formazione sarda, a sua volta reduce da una bruciante sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli maturata al 92'.
La gara, valida per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, si giocherà al Crai Sport Center di Assemini, con fischio d'inizio in programma alle 11:00 di domani, venerdì 22 agosto. Il match sarà visibile su Sportitalia, ma potrà essere seguito anche grazie alla diretta testuale di Lalaziosiamonoi.it.
