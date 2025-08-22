Lazio, Lotito al lavoro per l'accordo col nuovo main sponsor: la strategia
RASSEGNA STAMPA - La chiusura di un contratto con un main sponsor aiuterebbe la Lazio a sbloccare la situazione sul mercato, finora bloccata a causa dei paletti imposti dalla Covisoc. Il presidente è al lavoro da settimane per cercare di portare a casa un accordo, a inizio agosto c’erano in ballo due aziende straniere, Tech company, e si ragionava su un introito di 6-7 milioni.
In corsa, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe entrato un altro marchio legato forse al club in passato attraverso rapporti commerciali. Lotito sperava di chiudere l’affare prima dell’esordio col Como, ma la decisione potrebbe slittare probabilmente alla fine del mese o al massimo a inizio settembre. L’intenzione è quella di strappare un accordo pluriennale da almeno 5 milioni a stagione.
