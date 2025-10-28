"Basic Instinct": il gol che cambia la storia di Toma con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una rivincita che profuma di riscatto personale. Toma Basic, spesso raccontato come il ragazzo timido che suona la chitarra, oggi esibisce un sorriso carico d’orgoglio. Pochi avrebbero scommesso su un suo ritorno da protagonista, invece ha scelto di lasciare i momenti migliori proprio in scadenza di contratto.

Il suo gol alla Juventus, preciso nell’angolino dopo una deviazione di Gatti, ha acceso l’Olimpico e ribaltato le previsioni. Lo striscione “Basic instinct” ha riassunto alla perfezione la freddezza della sua scelta. Da esubero e fuori lista, è diventato improvvisamente parte essenziale del progetto. "Il rinnovo? Penso solo alla prossima partita", ha risposto con pragmatismo. L’ingaggio elevato aveva bloccato una sua cessione in estate. Un ostacolo economico trasformatosi, col senno di poi, in occasione tecnica.

A Formello nessuno aveva realmente premuto per il suo addio. Dopo il reintegro, Basic ha risposto con prestazioni efficaci: un assist importante contro il Torino e poi la notte indimenticabile contro la Juve. L’estate biancoceleste è stata segnata da scelte difficili e dall’assenza di rinforzi necessari in mezzo al campo. Le partenze temporanee di Dele-Bashiru e Belahyane per la Coppa d’Africa avevano già fatto suonare un campanello d’allarme sulla mediana e per questo la permanenza di Basic si è rivelata una risorsa preziosa, anche al di là dell’exploit recente.

Acquistato dal Bordeaux nel 2021 per circa sette milioni di euro, ha vissuto un percorso di maturazione lento, talvolta complesso. Le parole di Sarri, pronunciate nel gennaio 2023 e riportate dal Corriere dello Sport, tornano oggi d’attualità: "Ci aspettavamo una crescita più veloce, ma Toma rappresenterà il futuro della Lazio". Due anni dopo, la previsione appare finalmente confermata.

