Tudor, Donadoni sull'esonero: "Qualcosa che va oltre la sconfitta con la Lazio"
RASSEGNA STAMPA - L'ex rossonero Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in vista di Atalanta - Milan, sfida in programma questa sera per il turno infrasettimanale. Donadoni ha però anche commentato l'esonero di Tudor, avvenuto il giorno dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Se guardiamo la classifica, possiamo notare che è molto corta. Dunque, non penso che Tudor sla stato allontanato per una mera questione di risultati. In fondo, la sua Juve è ad appena tre punti dall'Inter di Chivu, a sel dal Napoli di Conte capolista e campione in carica. Ci sono, però, segnali tali da poter convincere una società a prendere una decisione così drastica come l'esonero. Evidentemente, alla Juve hanno visto qualcosa che va oltre la sconfitta con il Como e con la Lazio".