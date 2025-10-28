Sarri, ritorno di cuore: una nuova energia per la "sua" Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è tornato alla Lazio seguendo istinto e convinzioni personali. Il desiderio di riprendere il lavoro a Formello non lo aveva mai abbandonato, neppure durante il periodo di pausa. Nonostante gli infortuni e un mercato bloccato lo abbiano costretto a esternare più di una frustrazione, non ha mai considerato l’idea di rinunciare al progetto né di fare un passo indietro. Risolti i problemi familiari, Sarri è rientrato in panchina con un’energia che non mostrava da tempo, persino maggiore rispetto al periodo precedente alle dimissioni successive al ko interno con l’Udinese.

Lo scudetto vinto alla Juventus è ormai un ricordo lontano, mentre l’esperienza triennale di Napoli viene posta sullo stesso livello del secondo posto ottenuto con la Lazio, considerato un’impresa quasi straordinaria. Il tecnico sogna di raggiungere un altro grande risultato prima di concludere la carriera, idealmente proprio alla guida dei biancocelesti.

Il piano è definito: costruire una base di sette-otto titolari di livello, da arricchire con pochi rinforzi mirati e futuribili tra gennaio e l’estate prossima. Il dialogo con il direttore sportivo Fabiani è costante e positivo. Come riporta il Corriere dello Sport, i due si confrontano quasi ogni giorno e il dirigente gli è stato vicino anche in momenti personali delicati, come accompagnare il padre Amerigo a casa a Castelfranco prima della partita contro il Sassuolo. Nel rapporto con la società riaffiora il carattere toscano di Sarri, diretto nel modo di esprimersi e determinato a far valere il proprio ruolo. Un equilibrio che ricorda, pur nelle differenze, quello tra Lotito ed Edy Reja, anch’egli capace a suo tempo di alzare la voce per mantenere saldo il proprio spazio decisionale. Un gioco delle parti che accompagna un progetto ancora tutto da consolidare.

