Lazio, Tavares già in campo a Formello: ora punta il Cagliari
RASSEGNA STAMPA - Il gol vittoria di Toma Basic contro la Juve, ha permesso Sarri di concedere un giorno di riposo prima della seduta odierna fissata alle 15. Se ieri a Formello la squadra non ha varcato il cancello, c'è Nuno Tavares che si è allenato insieme ai lungodegenti.
Il portoghese è ai box per una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro, con l'ipotesi di tre settimane di stop. Il terzino salterà il Pisa per provare a tornare tra i convocati contro il Cagliari lunedì prossimo. Tra gli infortunati il portoghese sarà quello che tornerà prima coi compagni e con lui potrebbe rivedersi anche Dele-Bashiru, ma tutto dipenderà se il controllo in programma in settimana darà il via libera.
Come riporta Il Messaggero, continuano invece i lavori personalizzati di Rovella, Castellanos e Cancellieri così come Gigot, che ha tolto da poco le stampelle post operazione alla caviglia.
