Lazio | Energia, coraggio e aggressività: il ritorno di Isaksen è da incorniciare

RASSEGNA STAMPA - Dopo mesi complessi, Gustav Isaksen è tornato a incidere. Contro la Juventus si è rivisto il suo calcio aggressivo, intenso e travolgente. I dati, riportati dal Corriere dello Sport, certificano la qualità della sua gara: 8 falli subiti, nessuno finora in Serie A ne ha raccolti di più in un singolo incontro; 3 conclusioni, 2 passaggi chiave e 7 palloni recuperati. Una prestazione completa, da esterno moderno capace di coprire l’intera fascia e di interpretare entrambe le fasi con efficacia. Esattamente ciò che Sarri pretende dal ruolo.

Il suo ritorno dal primo minuto, il primo in questa stagione, arrivava dopo un periodo tutt’altro che semplice. La mononucleosi lo aveva debilitato fisicamente e psicologicamente, lasciandolo ai margini del progetto per molte settimane. Lo stesso Sarri non si aspettava di rivederlo così pronto già adesso. La scorsa stagione con Baroni aveva finalmente acquisito continuità, ora la crescita sta proseguendo anche sotto la guida del Comandante.

La sfida alla Juventus ha poi aggiunto un ulteriore livello di motivazione. Dall’altra parte c’era Tudor, il tecnico che al suo arrivo a Roma lo aveva relegato in panchina. Isaksen ha risposto in campo con spirito di rivalsa, saltando l’uomo, pressando, conquistando falli pesanti e inducendo ammonizioni. Un incubo per i difensori avversari, ma una grande notizia per la Lazio.

Il talento rimane evidente, ma ora si vede anche una maggiore lucidità nelle scelte e un contributo più equilibrato tra qualità individuale e lavoro collettivo. Isaksen ha ancora margini importanti di miglioramento, tuttavia non è più soltanto una promessa, bensì un elemento pronto a prendersi spazio, responsabilità e ruolo nel progetto biancoceleste.

